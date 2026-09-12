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5koleso.ru

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Минивэн Wey 80 обновили в двух версиях: расход меньше 1 л на 100 км и больше мощности

В Китае представлены минивэны Wey Gaoshan 8 и Gaoshan 9. В России первая модель не представлена, у нас продается укороченная версия минивэна (то есть Gaoshan 7).

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