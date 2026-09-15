Доцент Карапетова спрогнозировала снижение цен на картофель до 30%

Цены на картофель могут снизиться на 15–30% от уровня конца августа и начала сентября, а минимальных значений в этом сезоне стоит ждать в октябре-ноябре, рассказала KP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Рубио заявил, что...
- ЛЛ Киев в панике: За...
- ЛЛ Взрывы оглушили П...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым