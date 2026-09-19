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Русский Днепропетровск

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Сводки СВО, 19 сентября, главное: В Орехове смыкается новый «котел» — до встречи ГрВ «Восток» и «Днепр» осталось 4 км

Сводки СВО, 19 сентября, главное: В Орехове смыкается новый «котел» — до встречи ГрВ «Восток» и «Днепр» осталось 4 км

Радомир Маркуш 19 сентября 2026 г., 9:10   1668-й день спецоперации. Что происходит под Красным Лиманом — свидетельство очевидца Бойцы ГрВ «Юг» освободили ….

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