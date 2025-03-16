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Царьград

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Краснодарцы принимают участие в санитарном марафоне ко Дню Победы

Краснодарцы принимают участие в санитарном марафоне ко Дню Победы

В Краснодаре проходит санитарный марафон к 80-летию Великой Победы.В Краснодаре стартовал санитарный марафон, приуроченный к 80-летию Великой Победы.

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