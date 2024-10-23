Немецкие дипломаты объяснили создание в Ростоке командного центра НАТО

Преобразование штаба ВМС Германии в Ростоке в Балтийское командное оперативно-тактическое соединение не нарушает положений Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года (Договор 2+4).
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