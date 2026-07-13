ФСБ: Киев планировал атаковать военные аэродромы в России 24 FPV-дронами

В Центре общественных связей ФСБ России уточнили, что киевский режим намеревался атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях 24 FPV-дронами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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