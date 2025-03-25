Число пострадавших при взрыве в магазине в Махачкале возросло до трёх

Три человека пострадали при взрыве в магазине сотовой связи в Махачкале, сообщили в мэрии города.Ранее в МВД проинформировали о хлопке газовоздушной смеси, который произошёл в магазине на проспекте Имама Шамиля.
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