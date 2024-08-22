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Александр Бастрыкин требует доклада о поисках пропавшего ребенка в Мангуте

Александр Бастрыкин требует доклада о поисках пропавшего ребенка в Мангуте

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя краевого ведомства Алексея Вольного предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с исчезновением пятилетнего мальчика в селе Мангут.

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