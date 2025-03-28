На «Уралвагонзаводе» порассуждали о танках будущего

Танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными радиолокационными станциями (РЛС), а также запускаемыми с борта дронами для сведения информации в единую информационно-боевую систему.
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