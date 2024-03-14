Депутаты Венгрии рассказали об угрозах от украинских радикалов

Депутаты в парламенте Венгрии заявили о получении угроз от украинских радикалов Лидер венгерской парламентской фракции «Наша Родина» и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи заявил, что лично он и представители его партии получали угрозы от украинских радикалов.
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