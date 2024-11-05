Опасная синегнойная палочка может быть в кофемашинах, предупредил эксперт

Опасная синегнойная палочка может быть в кофемашинах, предупредил экспертЭксперт рассказал об опасной бактерии, которая часто находится в кофемашинах, особенно тех, которые не подвергаются регулярной и тщательной чистке.
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