Чемпионат России-2026. Разыграют медали в барьерном спринте, беге на 200 и 1500 м, метании молота, женщины выступят в тройном прыжке, мужчины – в прыжках в высоту и ходьбе

26 июля в Екатеринбурге пройдет заключительный день чемпионата России по легкой атлетике. Легкая атлетика ПСБ Чемпионат России Екатеринбург Женщины Метание молота 14:30 1500 м 16:00 Тройной прыжок 16:07 200 м 16:15 Эстафета 4х400 м 16:40 100 м с/б 17:05 Мужчины Прыжки в высоту 15:30 1500 м 15:50 Метание молота 15:55 200 м 16:25 Эстафета 4х400 м 16:50 110 м с/б 17:20 Спортивная ходьба 10 000 м 17:30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское.