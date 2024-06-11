Беглов поручил подготовить возврат индексации пенсий работающим пенсионерам

На Петербургском международном экономическом форуме губернатору удалось лично обсудить этот вопрос с президентом Владимиром Путиным По итогам встречи с Президентом на ПМЭФ-2024 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение организовать работу по сопровождению инициативы о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров.