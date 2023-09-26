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Скабелка о 6:5 с «Нефтехимиком»: «Барыс» мог и в основное время выиграть. Очень нужная победа»

«Очень нужная победа. Второе – неплохо сегодня провели матч. Начало, может быть, по движению было за Нижнекамском, соперник  больше контролировал шайбу.

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