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Вагенкнехт призвала снять с России санкции и прекратить помогать Украине

Вагенкнехт призвала снять с России санкции и прекратить помогать Украине

Необходимо трезво подвести баланс: российская экономика процветает, в то время как немецкая — сокращается, подчёркивает Сара Вагенкнехт в интервью Welt.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А ей надо, чтобы её слушали в Восточной Германии. ГДР отделится от ФРГ и станет Российской зоной.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Хоть один вменяемый политик в ФРГ есть, но ходу ей конечно не дадут.
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12 час.
Natalija Osminina
Сейчас пришло время ТОТАЛЬНОЙ СМЕНОЙ ЭЛИТ! И восточная Германия проголосует за АдГ и партию Сары. Да и вообще, это не важно. В любом случае Германию ждет распад. и ГДР станет Российской.
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5 час.

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