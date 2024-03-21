Вагенкнехт призвала снять с России санкции и прекратить помогать Украине

Natalija Osminina А ей надо, чтобы её слушали в Восточной Германии. ГДР отделится от ФРГ и станет Российской зоной.

ИМ Ильдус Мамлеев Хоть один вменяемый политик в ФРГ есть, но ходу ей конечно не дадут.