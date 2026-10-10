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Регионы России

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Власти Республики Сербской намерены вновь обсудить строительство газопровода из России через Сербию

Власти Республики Сербской намерены вновь обсудить строительство газопровода из России через Сербию

Власти Республики Сербской (РС БиГ) после победы на всеобщих выборах намерены вновь поднять вопрос строительства газопровода для поставок российского газа через территорию Сербии, заявил лидер правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Милорад Додик.

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