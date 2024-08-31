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Часть россиян предупредили об опасности снижения веса

Часть россиян предупредили об опасности снижения веса

Врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева рассказала, что процесс снижения веса может быть опасно для нескольких групп пациентов.

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