Часть россиян предупредили об опасности снижения веса

Врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева рассказала, что процесс снижения веса может быть опасно для нескольких групп пациентов.
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