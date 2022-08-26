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Глава Крыма Аксенов напомнил США о визите Марка Твена на «российский» полуостров

Глава Крыма Аксенов напомнил США о визите Марка Твена на «российский» полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о визите Марка Твена в составе американской делегации в российский Крым в 1867 году, их встрече с императором Александром II и словах писателя о благодарности американцев России за поддержку независимости страны.

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