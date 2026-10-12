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Татар-информ

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Подросток пытался устроить взрыв на железной дороге в Брянске

Подросток пытался устроить взрыв на железной дороге в Брянске

17-летний парень пытался устроить подрыв железной дороги в Брянске. Об этом сообщает ТАСС. Подросток в апреле 2026 года познакомился с девушкой через сервис «Дайвинчик».

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