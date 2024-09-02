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Царьград

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В Приморье начали проверку после суицида участника СВО из-за вымогательства

В Приморье начали проверку после суицида участника СВО из-за вымогательства

В Приморье полиция начала проверку по факту обнаружения участника СВО без сознания, ранее военнослужащий рассказал, что у него вымогает деньги банда.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Сажать этихоргонов хранителей которые замазаны с мигрантами почему неотреоголировали на оброшение а потому что в кормушке у приезжих
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15 час.
Акимова Татьяна
Кругом одни предатели!А наши парни приходят инвалидами с войны!Война пришла в Россию вместе с мигрантами!Пока предатели ввозят всю эту шваль, России тяжело будет выжить.
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14 час.

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