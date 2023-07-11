В Москве напомнили США об угрозе извержения супервулкана Йеллоустоун

Нас это тоже коснется в плане сельского хозяйства похолодания лет на 5-ть и прочего. Нафиг такие танцы. Проще долларовую монетку раскрутить в другую сторону что уже делается..... хотя то же.......... биржевые маклеры будут выбрасываться из окон.

НН

Надежда Никитина

Тут уж на все воля Божия. Если Земля устанет от злодейств ФША, то и будет кара небесная. А, мы и остальные будем жить в новых реалиях и приспособляться. За то дьявольской страны не будет. А, то ведь они и ядерную организуют, что еще страшней, погибнет все.