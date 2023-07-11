Если Йеллоустоун проснется, это будет «беспрецедентная катастрофа», сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В Москве напомнили США об угрозе извержения супервулкана Йеллоустоун
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОБ
Оксана Боева
Надо помочь вулкану проснуться...
Ответить
13 час.
Дмитрий Гурин
Нас это тоже коснется в плане сельского хозяйства похолодания лет на 5-ть и прочего. Нафиг такие танцы. Проще долларовую монетку раскрутить в другую сторону что уже делается..... хотя то же.......... биржевые маклеры будут выбрасываться из окон.
Ответить
13 час.
НН
Надежда Никитина
Тут уж на все воля Божия. Если Земля устанет от злодейств ФША, то и будет кара небесная. А, мы и остальные будем жить в новых реалиях и приспособляться. За то дьявольской страны не будет. А, то ведь они и ядерную организуют, что еще страшней, погибнет все.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии