Юниоры из Северного стали призёрами чемпионата России по современному пятиборью

На чемпионате России по современному пятиборью среди юниоров в смешанной и женской эстафете спортсмены академии современного пятиборья, расположенной в районе северный, завоевали два комплекта серебряных медалей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии