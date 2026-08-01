В Роскачестве назвали безопасную норму сладкой газировки

Норма безопасного употребления сладкого газированного напитка для здорового человека ограничивается одним стаканом не чаще двух раз в неделю, рассказали РИА Новости в Роскачестве, уточнив, что в этом вопросе надо ориентироваться в первую очередь на свой организм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии