Пожилой человек когда-то работал археологом, но потерял зрение и бросил работу

Считаете ли вы, что времена великих провидцев, таких как Ванга, прошли? К счастью, а может быть, к сожалению, уже сейчас некоторые люди обнаруживают в себе дар предвидения, с помощью которого пытаются предугадывать будущие события.
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