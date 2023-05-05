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Пожилой человек когда-то работал археологом, но потерял зрение и бросил работу

Пожилой человек когда-то работал археологом, но потерял зрение и бросил работу

﻿﻿Считаете ли вы, что времена великих провидцев, таких как Ванга, прошли? К счастью, а может быть, к сожалению, уже сейчас некоторые люди обнаруживают в себе дар предвидения, с помощью которого пытаются предугадывать будущие события.

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