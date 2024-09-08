Лавров заявил об агонии киевского режима

Судороги и агония киевского режима на фоне боевых действий в Курской области очевидны для всех. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил глава российского МИД Сергей Лавров, видео со словами министра опубликованы в Telegram-канале Зарубина.
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