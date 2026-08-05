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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чита» снялась с Кубка России из-за финансовых проблем: «Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования невозможно»

«Чита» снялась с розыгрыша FONBET Кубка России из-за финансовых проблем. В своих соцсетях клуб объявил, что не продолжит участие в турнире.

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