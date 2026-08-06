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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Торпедо» Сероух снялся в сериале «Мажор». Он сыграл хоккеиста, забившего 5 голов за матч

Нападающий « Торпедо » Даниил Сероух снялся в сериале «Мажор». Сцена с хоккеистом попала в первый эпизод пятого сезона.

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