В Самаре сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации

В Самаре сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре  выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

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