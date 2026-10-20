В роддоме №2 Симферополя, по утверждениям родителей, на протяжении длительного времени применялся запрещённый в России акушерский приём — так называемое «выдавливание» плода, или приём Кристеллера.
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