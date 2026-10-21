Врач-реабилитолог Мин Ю назвал полный покой главной ошибкой при боли в спине. По его словам, которые приводит издание Terra, при появлении боли полный покой до исчезновения дискомфорта кажется лучшим решением, однако это не так.
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