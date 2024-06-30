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В Прикамье мошенники рассылают сообщения от имени главы Соликамска

В Прикамье мошенники рассылают сообщения от имени главы Соликамска

Злоумышленники используют поддельные аккаунты с его именем.В Соликамске распространяются мошеннические сообщения от имени нового мэра Александра Русанова, о чем сообщил сам глава города в своем телеграм-канале.

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