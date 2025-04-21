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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрок клуба «Зомби» Даниэлла Джейлани: «Я – белый воротничок, с 10 до 19 в офисе. А потом иду рубиться во флаг-футбол»

Даниэлле Джейлани 30 лет, она выступает за российский клуб «Зомби», который за последний год одержал победу на трех международных турнирах.

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