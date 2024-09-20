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Бу Юнчаокете после домашней победы над Хачановым: «Мне здесь очень комфортно. Меня пришли поддержать все друзья и близкие»

Бу Юнчаокете после домашней победы над Хачановым: «Мне здесь очень комфортно. Меня пришли поддержать все друзья и близкие»

124-я ракетка мира сегодня обыграл Карена Хачанова – 7:6(7), 4:6, 6:3. «Мне очень комфортно. Меня пришли поддержать все друзья и близкие, а еще здесь мой тренер и команда.

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