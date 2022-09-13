Подразделение антитеррора военной полиции ВВО отразило попытку нападения на воинскую часть в Чите

Получив сигнал «тревога» группа антитеррора выдвинулась в указанный район, где осуществила блокирование и дальнейшее уничтожение условной диверсионной группы.
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