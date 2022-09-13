Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Каширин
    Работайте БРАТЬЯ!Подразделение ант...
  • валерий лисицын
    Устаревшая информация . Стояло , а сегодня уже не стоит.😆"Все реально коло...
  • валерий лисицын
    А минтай!? Он тоже заслужил, обидится ведь и вовсе измельчает.  Про лосося со стерлядью уж и не говорим, не для нас о...Гастрономический ...

Подразделение антитеррора военной полиции ВВО отразило попытку нападения на воинскую часть в Чите

Подразделение антитеррора военной полиции ВВО отразило попытку нападения на воинскую часть в Чите

Получив сигнал «тревога» группа антитеррора выдвинулась в указанный район, где осуществила блокирование и дальнейшее уничтожение условной диверсионной группы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх