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Филолог рассказала об особенности слова «кофе»

Филолог рассказала об особенности слова «кофе»

Форма мужского рода слова «кофе» нетипична для правил русского языка. Об этой особенности данного слова РИА Новости рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

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