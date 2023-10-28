Российские военные уничтожили танк Leopard на запорожском направлении

Российские военнослужащие уничтожили танк Leopard на запорожском направлении. Также ВСУ потеряли до 80 военных, четыре боевые бронированные машины, три машины и американскую гаубицу М119, сообщили 28 октября в министерстве обороны России.
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