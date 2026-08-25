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Как оплатить услуги сотовой связи цифровыми рублями

Как оплатить услуги сотовой связи цифровыми рублями

Российская система цифровых платежей выходит на новый этап развития. Уже с 1 сентября 2026 года абоненты крупнейших операторов связи смогут оплачивать мобильную связь с помощью цифрового рубля — новой формы национальной валюты, которую выпускает Банк России.

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