"Яндекс" создаст отдельное приложение для планирования задач

На корпоративном веб-сайте компании “Яндекс” недавно появились объявления о наборе на должности разработчиков для iOS и Android для нового проекта, который пока не был запущен, под названием “Календарь+”.
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