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В США допускают, что Россия снова ударит по Украине "Орешником" в ближайшие дни

В США допускают, что Россия снова ударит по Украине "Орешником" в ближайшие дни

После атаки на Таганрог Запад ожидает ответа со стороны России.Россия может снова ударить "Орешником" по Украине в ближайшее время.

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Комментарии
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АндрейБорков
Не знают, не в курсе, сказать толком ни чего не могут. Для пентагона и америкосов это то, что нам надо. &quot;Орешник&quot; надо однозначно применить, лучше не один, а несколько, в смысле не менее 5-6 штук. А чьи ракетки то были на Таганрог направлены? Понятно чьи! УкРуина должна огрести по полной программе, можно даже сверх полной программы, а вот как охерачить хозяев АТАКАМСов, тех, кто наводил, запускал, корректировал, вот тут надо хорошенько прикинуть, как, когда и куда захерачить. Тут горячки пороть не надо, надо не просто продемонстрировать что &quot;Орешник&quot; может, а ответить так, что бы было равнозначно если ГВОЗДОДЕРОМ ПО ХЛЕБАЛУ! Что бы поняли америкосы, чего они убогие стоят в нашем грешном мире.
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