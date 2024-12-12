В США допускают, что Россия снова ударит по Украине "Орешником" в ближайшие дни

АндрейБорков

Не знают, не в курсе, сказать толком ни чего не могут. Для пентагона и америкосов это то, что нам надо. "Орешник" надо однозначно применить, лучше не один, а несколько, в смысле не менее 5-6 штук. А чьи ракетки то были на Таганрог направлены? Понятно чьи! УкРуина должна огрести по полной программе, можно даже сверх полной программы, а вот как охерачить хозяев АТАКАМСов, тех, кто наводил, запускал, корректировал, вот тут надо хорошенько прикинуть, как, когда и куда захерачить. Тут горячки пороть не надо, надо не просто продемонстрировать что "Орешник" может, а ответить так, что бы было равнозначно если ГВОЗДОДЕРОМ ПО ХЛЕБАЛУ! Что бы поняли америкосы, чего они убогие стоят в нашем грешном мире.