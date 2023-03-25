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Bloomberg: Байден преуменьшает значение углубления российско-китайских связей

Bloomberg: Байден преуменьшает значение углубления российско-китайских связей

Как обычно, администрация действующего президента США Джо Байдена не приемлет критики. В ответ на обвинение в легкомысленном допущении укрепления общей мощи оппонентов в лице России и Китая, глава Белого дома ответил, что он следит за ситуацией.

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