БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Словакии удивлены остановкой тысяч предприятий ﻿

В Словакии удивлены остановкой тысяч предприятий ﻿

Древний Кавказ Попытка оказывать экономическое и политическое давление на Россию очень дорого обходится Европе и Словакия в полной мере ощутила это на собственной промышленности, как впрочем и остальные и это сильно удивило владельцев заводов.

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