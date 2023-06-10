Древний Кавказ Попытка оказывать экономическое и политическое давление на Россию очень дорого обходится Европе и Словакия в полной мере ощутила это на собственной промышленности, как впрочем и остальные и это сильно удивило владельцев заводов.
Древний Кавказ Попытка оказывать экономическое и политическое давление на Россию очень дорого обходится Европе и Словакия в полной мере ощутила это на собственной промышленности, как впрочем и остальные и это сильно удивило владельцев заводов.
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