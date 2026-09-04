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«Ливерпуль» впервые победил при Ираоле – 2:0 против «Ипсвича». До этого были ничьи с «Ноттингемом» и «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» впервые одержал победу при новом главном тренере Андони Ираоле . «Красные» обыграли « Ипсвич » (2:0) благодаря дублю форварда Александера Исака.

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