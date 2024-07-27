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«Спартак» – это обосравшийся ребенок. Пахнет, но жопу помыл, прижал к груди и любишь». Боец Малыхин о красно-белых

«Спартак» – это обосравшийся ребенок. Пахнет, но жопу помыл, прижал к груди и любишь». Боец Малыхин о красно-белых

Красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в матче первого тура Мир РПЛ. «Это ужас. Пропустил первый матч.

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