Названы самые популярные смартфоны этого лета дешевле 20 000 рублей

Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии