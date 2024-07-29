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Политика как она есть

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Названы самые популярные смартфоны этого лета дешевле 20 000 рублей

Названы самые популярные смартфоны этого лета дешевле 20 000 рублей

Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей.

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