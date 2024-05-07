Тульский бизнес-защитник и Тульская областная адвокатская палата заключили соглашение о взаимодействии

3 мая 2024 в Туле состоялось подписание соглашения о взаимодействии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области Александра Головина и Тульской областной адвокатской палаты в лице президента – Сергея Прозорова.
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