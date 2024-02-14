Мощный взрыв прогремел на главной линии газопровода в центре Ирана

Взрыв прозвучал на главной линии газопровода в центре Ирана — городе Боруджен. Оперативную информацию с места событий сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.
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