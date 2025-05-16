Путин обсудил с членами Совбеза меры по усилению информационной безопасности

Открывая совещание российский лидер сказал, что встреча посвящена теме информационной безопасности, так как это критически значимый вопрос, особенно в нынешних условиях, и, думаю, всем очевидна его актуальность для России, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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