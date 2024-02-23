ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России. Сообщается, что ограничительные меры введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе из третьих стран: Китая, Турции, Казахстана, Сербии, Таиланда, Шри-Ланки.