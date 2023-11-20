Цена горячих новостей для прессы.

Те, кто помнит серию фильмов о «Крепком орешке», не забыл Ричарда «Дика» Торнбурга — высокомерного журналиста, который доставляет массу неприятностей семейству Маккейна, он очень высокомерен и беспечен и готов рисковать жизнями ради собственной выгоды.
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