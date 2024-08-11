Крупнейшему производителю энергии удалось отсрочить выплату долга в 1,33 млрд леев

По состоянию на конец 2023 года долгосрочные долги Termoelectrica SA составили 2,585 млрд леев, сообщил на пресс-конференции временный генеральный директор компании со 100% государственным капиталом Юрий Разлован.
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